أم فلسطينية تنجو بأطفالها الثلاثة من حريق شقة بأكتوبر

هربت أم فلسطينية وهي تحتضن أبناءها الثلاثة من وسط نيران حريق مفاجئ اندلع داخل شقتها بالطابق الرابع في الحي الـ11 بـ مدينة 6 أكتوبر، بعد لحظات رعب عاشتها الأسرة.





حريق شقة بأكتوبر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بالحى الـ11 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بالحي الـ11 بمدينة 6 أكتوبر.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة أم فلسطينية وأطفالها الثلاثة بحالة اختناق، وتم إسعافهم فى موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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