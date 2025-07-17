ضبط مالك محل بالقاهرة بتهمة فبركة فيديو عن ضابط ومجند لتحقيق مشاهدات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة، بعد قيامه بفبركة محتوى مرئي من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، وبثه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وتضليل الرأي العام.

بالفحص، تبين أن المذكور استقطع مقاطع فيديو يظهر خلالها ضابط ومجند بزيهما الأميرى، أثناء تواجدهما داخل المحل لمراجعة كاميرات المراقبة ضمن فحص بلاغ رسمي، إلا أن صاحب المحل نشر الفيديو مدعيًا دخول الضابط لرغبة شخصية في شراء ملابس لنجله، في محاولة للإيحاء بأمر غير حقيقي.

تم ضبط المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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