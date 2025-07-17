كتلة خرسانية تنهي حياة بائعة خضار في مدينة نصر

لقيت بائعة خضار مصرعها إثر سقوط كتلة خرسانية ضخمة عليها أثناء تواجدها أسفل أحد العقارات بمنطقة الحي الثامن في مدينة نصر.

مصرع بائعة خضار بمدينة نصر

تلقى قسم أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع سيدة إثر سقوط جسم خرساني من أعلى العقار رقم 35 بشارع إبراهيم الرفاعي المتفرع من شارع حسن الشريف، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة بائعة خضار إثر سقوط جسم خرساني عليها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء جلوس بائعة الخضار أسفل العقار لممارسة عملها ببيع الخضار سقط عليها جسم خرساني من أعلي العقار، مما أسفر عن وفاتها فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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