الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق شقة في بولاق الدكرور

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، للوقوف على أسبابه. 

 

وكشفت المعاينة أن وراء اندلاع الحريق في الشقة ماس كهربائي، واستدعت النيابة صاحب الشقة لسماع أقواله. 

 

نشوب حريق في بولاق الدكرور 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور. 

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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