خلاف ميراث، شقيقان يعتديان على أخيهما أمام أسرته بالقليوبية

شهدت إحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم شقيقان على الاعتداء بالضرب المبرح على شقيقهما الأكبر وسحله أمام زوجته وأطفاله، بسبب خلافات على الميراث، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى العناية المركزة.

شقيقان يعتديان على أخيهما أمام أسرته بسبب خلاف على الميراث في القليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يُدعى "أحمد م ص"، عامل بالأجر اليومي، يتهم فيه شقيقيه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الشوم والأسلحة البيضاء داخل منزل العائلة.

تبين من التحقيقات أن المتهمين هما "عصام م." (35 عامًا – سائق توك توك)، و"محمد م." (40 عامًا – سائق توك توك)، وأنهما قاما بالاعتداء على شقيقهما بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة تطلب 35 غرزة، واستئصال الطحال، ودخوله في غيبوبة استمرت 25 يومًا داخل العناية المركزة.

كما قامت زوجة المجني عليه بتحرير محضر آخر تتهم فيه المتهمين بالتعدي عليها وطردها من منزلها برفقة أطفالها في وقت متأخر من الليل، مما اضطرهم للمبيت في الشارع.

تحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 12167 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2025، وتباشر النيابة العامة التحقيق، وقررت عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان حجم الإصابات، واستكمال الإجراءات القانونية.

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