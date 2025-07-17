الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلاف ميراث، شقيقان يعتديان على أخيهما أمام أسرته بالقليوبية

مركز شرطة شبين القناطر،
مركز شرطة شبين القناطر، فيتو

شهدت إحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم شقيقان على الاعتداء بالضرب المبرح على شقيقهما الأكبر وسحله أمام زوجته وأطفاله، بسبب خلافات على الميراث، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى العناية المركزة.

محافظ القليوبية يتابع الحصاد الأسبوعي لمبادرة معًا بالوعي نحميها

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة القليوبية

شقيقان يعتديان على أخيهما أمام أسرته بسبب خلاف على الميراث في القليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يُدعى "أحمد م ص"، عامل بالأجر اليومي، يتهم فيه شقيقيه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الشوم والأسلحة البيضاء داخل منزل العائلة.

تبين من التحقيقات أن المتهمين هما "عصام م." (35 عامًا – سائق توك توك)، و"محمد م." (40 عامًا – سائق توك توك)، وأنهما قاما بالاعتداء على شقيقهما بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة تطلب 35 غرزة، واستئصال الطحال، ودخوله في غيبوبة استمرت 25 يومًا داخل العناية المركزة.

كما قامت زوجة المجني عليه بتحرير محضر آخر تتهم فيه المتهمين بالتعدي عليها وطردها من منزلها برفقة أطفالها في وقت متأخر من الليل، مما اضطرهم للمبيت في الشارع.

تحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 12167 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2025، وتباشر النيابة العامة التحقيق، وقررت عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان حجم الإصابات، واستكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة شبين القناطر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابات جنوب أفريقيا ساسبو لتعزيز السياحة بالقناطر الخيرية

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة القليوبية

محافظ القليوبية يكرم مشرفي حجاج الجمعيات ومديري إدارات التضامن الاجتماعي

محافظ القليوبية يلتقي عددا من أهالي القناطر الخيرية ويستمع لمشكلات المدينة

الأكثر قراءة

النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

أشرف زكي ينفي وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

تكريم الإمام وصمت الإعلام

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

ديانج يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده ويطلب راتبا خياليا

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

دعاء ليلة الجمعة لتيسير الزواج ردده

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في التحايل على شركات الإنترنت

المزيد
الجريدة الرسمية