القبض على عامل تحرش بطالبة أثناء سيرها في الشارع بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل تحرش بطالبة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة العجوزة.

عامل يتحرش بطالبة فى العجوزة

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالبة تبلغ من العمر 19 سنة، تفيد بتضررها من شخص لامس أجزاء حساسة من جسمها أثناء سيرها بالشارع وفر هاربا بدراجة نارية بدائرة القسم.

وبأجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات، يبلغ من العمر 30 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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