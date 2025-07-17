الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل تحرش بطالبة أثناء سيرها في الشارع بالعجوزة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل تحرش بطالبة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة العجوزة.

 

عامل يتحرش بطالبة فى العجوزة

 تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالبة تبلغ من العمر 19 سنة، تفيد بتضررها من شخص لامس أجزاء حساسة من جسمها أثناء سيرها بالشارع وفر هاربا بدراجة نارية بدائرة القسم.

 

وبأجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات، يبلغ من العمر 30 سنة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده الى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث العجوزة عامل يتحرش بطالبة فى العجوزة عامل يتحرش بطالبة العجوزة مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة منطقة العجوزة

مواد متعلقة

تجديد حبس شاب تحرش بسيدة في التجمع الأول

الجنايات تسدل الستار على محاكمة عاطل تحرش بتلميذة داخل مدرسة في المرج.. تفاصيل صادمة في وقائع القضية.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد 15 عامًا

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية