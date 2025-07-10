الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب السير عكس الاتجاه، طفل يدهس شابا في مدينة نصر

ضحية السير عكس الاتجاه
ضحية السير عكس الاتجاه

شهدت منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حادث تصادم مروع بسبب قيادة طفل ١٤ عاما سيارة خاله بصحبة أصدقائه عكس اتجاه الطريق أمام كمبوند سكني تابع لقسم مدينة نصر ثالث، الأمر الذي تسبب في اصطدامه بدراجة بخارية كان يستقلها شاب يدعى “م. ع. ع. م” وصديقه.

بسبب السير عكس الاتجاه 

 وأسفر الحادث عن وفاته في الحال ونقل صديقه إلى المستشفى، وتحرر محضر عن الحادث حمل  ٢٧٩٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح طفل قسم ثالث مدينة نصر.

 وتباشر نيابة الطفل بمحكمة الأميرية التحقيقات مع الطفل مرتكب الحادث باعتباره حدث وطفل دون السن ولا زال الطفل محبوسا رهن التحقيقات وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وطالب أهل الضحية بمسائلة والد الطفل وخاله الذي سمح لطفل بقيادة سيارته دون رخصة قيادة وتعريض أرواح المواطنين للخطر وقتل المجني عليه بسبب السير عكس الاتجاه.

وكانت  النيابة العامة أمرت بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورصدت وزارة الداخلية تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي إحدى عشرة سيارة، من بينها مركبات ميكروباص وأتوبيس خاص، بالسير عكس الاتجاه في الطريق العام، وذلك بطريق العاشر من رمضان في اتجاه مدينة بلبيس، بما يشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، وأجرى رجال الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الأميرية مدينة نصر السير عكس الاتجاه عقوبة السير عكس الاتجاه مخالفة السير عكس الاتجاه

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمفارق الدواويس بالإسماعيلية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

حبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

تراجع سعر جرام الذهب قبيل ساعات من اجتماع البنك المركزي اليوم

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

الأهلي يصدم وسام أبو علي، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية