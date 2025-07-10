بسبب السير عكس الاتجاه، طفل يدهس شابا في مدينة نصر

شهدت منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حادث تصادم مروع بسبب قيادة طفل ١٤ عاما سيارة خاله بصحبة أصدقائه عكس اتجاه الطريق أمام كمبوند سكني تابع لقسم مدينة نصر ثالث، الأمر الذي تسبب في اصطدامه بدراجة بخارية كان يستقلها شاب يدعى “م. ع. ع. م” وصديقه.

بسبب السير عكس الاتجاه

وأسفر الحادث عن وفاته في الحال ونقل صديقه إلى المستشفى، وتحرر محضر عن الحادث حمل ٢٧٩٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح طفل قسم ثالث مدينة نصر.

وتباشر نيابة الطفل بمحكمة الأميرية التحقيقات مع الطفل مرتكب الحادث باعتباره حدث وطفل دون السن ولا زال الطفل محبوسا رهن التحقيقات وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وطالب أهل الضحية بمسائلة والد الطفل وخاله الذي سمح لطفل بقيادة سيارته دون رخصة قيادة وتعريض أرواح المواطنين للخطر وقتل المجني عليه بسبب السير عكس الاتجاه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورصدت وزارة الداخلية تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي إحدى عشرة سيارة، من بينها مركبات ميكروباص وأتوبيس خاص، بالسير عكس الاتجاه في الطريق العام، وذلك بطريق العاشر من رمضان في اتجاه مدينة بلبيس، بما يشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، وأجرى رجال الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها.

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