النيابة تستدعي والدي الأطفال الخمسة المتوفيين بالمنيا

قررت النيابة العامة، استدعاء والدي الأطفال الخامسة المتوفيين في قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، من أجل الاستماع لأقوالهما في الواقعة.

حيث تواصل جهات التحقيق، تحقيقات موسعة من أجل كشف أسباب وملابسات الواقعة.



وذلك بعدما أكد بيان وزارة الصحة، أن النتائج المعملية التي سحبت أثبتت خلو الصغار الخمسة وأسرتهم، من الالتهاب السحائي وأي مرض معدٍ.



وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة وإصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، فيما تزال شقيقتهم السادسة فرحة تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من "ريم نصر"، 10 سنوات، و"عمر نصر"، 7 سنوات، و"محمد نصر"، 11 سنة، ولحق بهم "أحمد نصر" 5 سنوات، ورحمه نصر، فيما تتلقى فرحة نصر الرعاية الصحية داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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