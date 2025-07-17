إصابة شابين في تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب شابان من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، على الطريق الدائري بالفيوم عند مدخل حي الصوفي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على الطريق الدائري

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، على الطريق الدائري بالفيوم، عند مدخل حي الصوفي، بدائرة القسم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي ودراجة وتروسيكل، بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في إصابة شابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة التي تتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.