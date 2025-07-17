الخميس 17 يوليو 2025
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إصابة شابين في تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شابان من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، على الطريق الدائري بالفيوم عند مدخل حي الصوفي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على الطريق الدائري

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، على الطريق الدائري بالفيوم، عند مدخل حي الصوفي، بدائرة القسم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي ودراجة وتروسيكل، بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في إصابة شابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

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وتم تحرر محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة التي تتولى التحقيق.

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