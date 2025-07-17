ضبط رجل تسبب في وفاة مسن خلال مشاجرة بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث منية النصر القبض على رجل تسبب في وفاة جاره الثمانيني خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال في الشارع، حيث سقط أرضا لافظا أنفاسه الأخيرة.

القبض على المتسبب في وفاة جاره الثمانيني

وكانت قد شهدت قرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر في الدقهلية مصرع مسن ألفظ نفاسه، وذلك عقب سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ أثناء مشاجرة نشبت بينه وجيرانه، بسبب خلافات بين الأطفال، وجرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة مسن خلال مشا جرة مع جيرانه بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى، بوصول شخص يدعى حافظ محمد أحمد سليمان، ويبلغ من العمر 81 عامًا، مقيم بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء مشاجرة.

بسبب خلافات بين الأطفال بالشارع

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرته، اتهموا كلًا من: ياسر إ.د.، وشقيقه السيد إ.د.، بالتعدي عليه بالضرب والتسبب في وفاته، حيث تشاجرا معه ودفعاه في صدره، بسبب خلافات بين الأطفال بالشارع، وسقط على الأرض فجأة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثمان الى مستشفى منية النصر المركزي، وتم تعين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالقرية.

العرض على الطبيب الشرعي لبيان سبب الو فاة

وأوضح التقرير الطبي للمتوفى، أنه بمناظرة الجثمان تبين وجود زرقة في الوجه، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجسم، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وأوصى التقرير بالعرض على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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