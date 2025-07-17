غلق محور حسب الله الكفراوي من الأوتوستراد بسبب تسريب مياه

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي من محور الأوتوستراد كليا لتنفيذ أعمال إصلاح تسريب مياه بالمطلع، خشية حدوث هبوط أرضي بمسار المطلع.

غلق محور حسب الله الكفراوي

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع وجود وجود تسريب مياه بمطلع حسب الله الكفراوي من محور الأوتوستراد، وخشية حدوث هبوط أرضي بمسار المطلع.

الأمر الذي يتطلب الغلق الكلي لمطلع محور حسب الله الكفراوي من محور الأوتوستراد، لتنفيذ أعمال الإصلاح، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح اليوم الخميس الموافق 17 الجاري ولحين الانتهاء من الأعمال على أن تستكمل حركة المركبات بمحور الأوتوستراد في المطالع والمنازل اتجاه محور حسب الله الكفراوي مرة أخرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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