أخبار مصر: الأرصاد تحذر من الرمال والأتربة، ممدوح عباس يعلن تنحيه عن دعم الزمالك، احتجاجات لوس أنجلوس تجتاح أمريكا
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
حالة الطقس ثالث أيام العيد، تحذير من الرمال والأتربة على هذه المناطق
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.
لا نقبل بالكذب أو النصب، رد قوي من عمرو الجنايني على زيزو
كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن إدارة النادي تجهز لمرحلة انتقالات قوية استعدادًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح بعد التتويج بكأس مصر، وأن الإدارة تعمل بكل قوة لإنهاء اللمسات الأخيرة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بالعديد من الصفقات الواعدة.
ابن شقيق عبد الحليم حافظ يتوعد منظمي حفل الهولوجرام في 3 دول
أكد محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أن المنتج محسن جابر ليس مالكًا لأغاني العندليب، بل يعد مستأجرًا لهذه الأغاني من الحارس القضائي، يقوم باستئجارها عامًا بعام، وليس من حقه التعاقد مع أي جهة في ما يخص استغلال اسم وصورة عبد الحليم حافظ في حفل الهولوجرام بمهرجان موازين المغربي.
400 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع
فقدت أسعار الجنيه الذهب ما يقرب من 400 جنيه دفعة واحدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري داخل الأسواق.
نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدر رسمي.
ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك
أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، تنحيه عن دعم الأبيض خلال الفترة المقبلة.
الدفاع الروسي يدمر مسيرة أوكرانية حاولت استهداف موسكو
أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيَّرة أوكرانية كانت تحاول استهداف العاصمة الروسية فجر اليوم الأحد.
هل حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم 2002 ملزم للبرلمان؟ أستاذ قانون يوضح
شهدت جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حالة من الجدل حول تعرض التعديل لمدة عقد الإيجار والنص على تحريرها بعد خمس سنوات، وسط مطالبات من جانب البعض بإلتزام البرلمان بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 والذي سمح بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول.
في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم
العسكرية المصرية تزخر بكنوز من الرجال الأوفياء الذين وهبوا حياتهم للدفاع عن الوطن وكانوا بمنزلة الشموع التي أضاءت الطريق إلى النصر ومن هؤلاء الأبطال الذين سطروا بأعمالهم الخالدة أروع معاني التضحية والفداء.
وزير الدفاع الأمريكي يهدد بقمع احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن "البنتاجون" مستعدة لتعبئة قوات مشاة البحرية "المارينز" العاملة "إذا استمر العنف" في لوس أنجلوس.
زيزو يكشف متى وقع للأهلي ويحسم الجدل حول قيمة عقده (فيديو)
كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، أنه وقع للنادي الأحمر في الفترة القانونية بعد نهاية علاقته بنادي الزمالك.
القبض على سائق سيارة ملاكي دهس المواطنين أعلى دائري المنيب
ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق أصاب عددًا من المواطنين في منطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.
روسيا تحذر من ضرب المواقع النووية الإيرانية
أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن موسكو "ترفض رفضًا قاطعًا" توجيه أي ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة.
فوائد الكوارع في العيد وطريقة الاستمتاع بها دون الإضرار بالصحة (فيديو)
تعد الكوارع من الأكلات الشعبية التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، ومصر على وجه الخصوص، ويزداد الإقبال عليها كمصدر للبروتين، خاصةً خلال عيد الأضحى المبارك.
خليك زي ما أنت، زيزو يكشف نصيحة الخطيب له (فيديو)
كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي عن نصيحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له بعد توقيعه للقلعة الحمراء.
دهس زوجته وابنته بسبب النزاع على الحضانة في ألمانيا (فيتو)
قاد رجل سيارة نحو مجموعة من المارة في مدينة باساو جنوبي ألمانيا، أمس مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
أسعار الفراخ اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى
واصلت أسعار الفراخ الاستقرار في الأسواق، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
زيزو ردا على تصرف شيكابالا: كنت بكبرك في كل حاجة (فيديو)
أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي استغرابه من رد فعل بعض لاعبي الزمالك بعد عودته للتمرين بنادي الزمالك.
استئناف توزيع المساعدات في غزة اليوم
أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، أنها ستفتح موقعين لتوزيع المساعدات الأحد، بعد إغلاقهما بسبب ما وصفته بـ"تهديدات من حماس لموظفيها".
أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم
وقع حادث تصادم سيارة ملاكي فيها زوجان وأطفالهما، وموتوسيكل كان عليه شخصان على الطريق الدائري في اتجاه الهرم بدائرة قسم شرطة الهرم، حيث أصيب زوج وزوجته وطفلاهما وشخصان آخران وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر ثالث ايام عيد الأضحى
تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.
وثيقة من 8 صفحات تكشف المستور بين روسيا والصين
في العلن يصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صداقة بلاده المتنامية مع الصين "راسخة"، في إشارة إلى تعاون عسكري واقتصادي "دخل عصره الذهبي".
أبرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا.
لحظة إصابة المرشح الرئاسي ميجيل أوريبي بطلق ناري في العاصمة بوغوتا (فيديو)
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة محاولة اغتيال للمرشح الرئاسي الكولومبي ميديل أوريبي تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية انتخابية بالعاصمة بوغوتا.
سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور
سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 8 يونيو 2025، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.
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