أخبار مصر: الأرصاد تحذر من الرمال والأتربة، ممدوح عباس يعلن تنحيه عن دعم الزمالك، احتجاجات لوس أنجلوس تجتاح أمريكا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن إدارة النادي تجهز لمرحلة انتقالات قوية استعدادًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح بعد التتويج بكأس مصر، وأن الإدارة تعمل بكل قوة لإنهاء اللمسات الأخيرة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بالعديد من الصفقات الواعدة.

أكد محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أن المنتج محسن جابر ليس مالكًا لأغاني العندليب، بل يعد مستأجرًا لهذه الأغاني من الحارس القضائي، يقوم باستئجارها عامًا بعام، وليس من حقه التعاقد مع أي جهة في ما يخص استغلال اسم وصورة عبد الحليم حافظ في حفل الهولوجرام بمهرجان موازين المغربي.

فقدت أسعار الجنيه الذهب ما يقرب من 400 جنيه دفعة واحدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري داخل الأسواق.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدر رسمي.

أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، تنحيه عن دعم الأبيض خلال الفترة المقبلة.

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيَّرة أوكرانية كانت تحاول استهداف العاصمة الروسية فجر اليوم الأحد.

شهدت جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حالة من الجدل حول تعرض التعديل لمدة عقد الإيجار والنص على تحريرها بعد خمس سنوات، وسط مطالبات من جانب البعض بإلتزام البرلمان بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 والذي سمح بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول.

العسكرية المصرية تزخر بكنوز من الرجال الأوفياء الذين وهبوا حياتهم للدفاع عن الوطن وكانوا بمنزلة الشموع التي أضاءت الطريق إلى النصر ومن هؤلاء الأبطال الذين سطروا بأعمالهم الخالدة أروع معاني التضحية والفداء.

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن "البنتاجون" مستعدة لتعبئة قوات مشاة البحرية "المارينز" العاملة "إذا استمر العنف" في لوس أنجلوس.

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، أنه وقع للنادي الأحمر في الفترة القانونية بعد نهاية علاقته بنادي الزمالك.

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق أصاب عددًا من المواطنين في منطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن موسكو "ترفض رفضًا قاطعًا" توجيه أي ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة.

تعد الكوارع من الأكلات الشعبية التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، ومصر على وجه الخصوص، ويزداد الإقبال عليها كمصدر للبروتين، خاصةً خلال عيد الأضحى المبارك.

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي عن نصيحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له بعد توقيعه للقلعة الحمراء.

قاد رجل سيارة نحو مجموعة من المارة في مدينة باساو جنوبي ألمانيا، أمس مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

واصلت أسعار الفراخ الاستقرار في الأسواق، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي استغرابه من رد فعل بعض لاعبي الزمالك بعد عودته للتمرين بنادي الزمالك.

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، أنها ستفتح موقعين لتوزيع المساعدات الأحد، بعد إغلاقهما بسبب ما وصفته بـ"تهديدات من حماس لموظفيها".

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي فيها زوجان وأطفالهما، وموتوسيكل كان عليه شخصان على الطريق الدائري في اتجاه الهرم بدائرة قسم شرطة الهرم، حيث أصيب زوج وزوجته وطفلاهما وشخصان آخران وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.

في العلن يصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صداقة بلاده المتنامية مع الصين "راسخة"، في إشارة إلى تعاون عسكري واقتصادي "دخل عصره الذهبي".

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا.

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة محاولة اغتيال للمرشح الرئاسي الكولومبي ميديل أوريبي تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية انتخابية بالعاصمة بوغوتا.

سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 8 يونيو 2025، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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