في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم

العسكرية المصرية تزخر بكنوز من الرجال الأوفياء الذين وهبوا حياتهم للدفاع عن الوطن وكانوا بمنزلة الشموع التي أضاءت الطريق إلى النصر ومن هؤلاء الأبطال الذين سطروا بأعمالهم الخالدة أروع معاني التضحية والفداء.

المشير محمد عبد الغني الجمسي آخر وزير حربية قبل تغيير اسمها إلى وزارة الدفاع وكان له دور بارز في وضع خطة حرب أكتوبر 1973 وأيضًا دور بارز في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، إذ صنف الجمسي من أبرع 50 شخصية عسكرية في العالم.

بمناسبة الذكرى 22 على وفاته فيتو تقدم جانب من حياة هذا القائد الأسطورة في سطور:



ميلاده ونشاته:

ولد البطل محمد عبد الغني الجمسي في محافظة المنوفية بقرية البتانون لأسرة ريفية ميسورة الحال.

التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1939 في سلاح المدرعات. تلقى الجمسي الكثير من الدورات التدريبية والعسكرية في كثير من دول العالم كما عمل ضابطًا بالمخابرات الحربية وكان يدرس التاريخ العسكري لإسرائيل الذي كان يضم كل ما يتعلق بها عسكريًّا من التسليح إلى الإستراتيجية إلى المواجهة.

أهم المناصب التي عمل بها:

_في حرب أكتوبر عين رئيس أركان حرب الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر 1973 (بعد إقالة سعد الدين الشاذلي) وبعدها عين وزيرًا للحربية وكان آخر وزير حربية قبل تغييرها لوزارة الدفاع.



_ اختاره الرئيس السادات قائدًا للمفاوضات مع العدو الإسرائيلي بعد حرب 1973 ووصفوه بالمفاوض الشرس.

_ بعد حرب 1973 تم ترقيته إلى رتبة الفريق أول مع توليه منصب وزير الحربية عام 1974، ثم قائدًا عام للجبهات العربية الثلاث عام 1975.



أهم إنجازاته:

_ الجمسي أحد أهم الشخصيات إلى أعدت خطة العبور حتى إنه كتب الخطة في كتاب ابنته والذي سمي بكشكول الجمسي.

_ تم اختيار المشير الجمسي ضمن أبرع 50 قائدًا عسكريًّا في التاريخ.

_ المشير الجمسي كانت له نظرة تحليلية دقيقة للأمور العسكرية خاصة في التعامل مع الإسرائيليين سواء في فترة الحرب أو فترة ما بعد الحرب، فدائما ما كان يرى الجمسي أن العرب ينظرون إلى الإسرائيليين نظرة قاصرة غير دقيقة، وأنهم كانوا دومًا مستعدين للحرب معنا، بينما نحن العرب لم نكن على درجة الاستعداد المطلوب.

وفاة القائد

توفي المشير محمد عبد الغني الجمسي في صمت بعد معاناة مع المرض يوم 7 يونيو 2003 عن عمر يناهز 82 عامًا،عاش خلالها حياة حافلة بالبطولات.

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