الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تحذر من ضرب المواقع النووية الإيرانية

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسية، فيتو

أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن موسكو "ترفض رفضًا قاطعًا" توجيه أي ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "نرفض رفضًا قاطعًا أي خيارات متعلقة بتوجيه ضربات عسكرية إلى مواقع البنية التحتية النووية الإيرانية. لا بد أن يؤدي ذلك إلى عواقب لا رجعة فيها، بما في الإنسانية والإشعاعية".

وتابع: "من الضروري بذل كل الجهود الممكنة لتفادي مثل هذا التصعيد الذي لن يقربنا من الحل بأي شكل".

وأشار إلى أن روسيا تواصل جهودها "الرامية إلى المساعدة في البحث عن الحلول التفاوضية اللازمة، ونعتقد أنها قابلة للتحقيق مع الاعتماد على القانون الدولي بشكل مطلوب وعلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة والميزان الدقيق للمصالح والتحرك التدريجي الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز الثقة من خلال الالتزام بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها"، معبرًا عن أمله في أن الولايات المتحدة وإيران تدركان ذلك.

وأكد أن روسيا تتابع باهتمام الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، معتبرًا أن "مثل هذه الاتصالات بحد ذاتها تشكل تقدمًا جديًّا في السياق العام للأحداث المتوترة حول البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى اتفاق مع طهران بشكل أكثر جدية مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أن تصريحات واشنطن وطهران "تدل على إمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة لا تزال قائمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيرجي ريابكوف المنشآت النووية الإيرانية البنية التحتية النووية الإيرانية

مواد متعلقة

روسيا تتهم أوكرانيا بإرجاء عملية تبادل الأسرى

ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة

روسيا تتعادل وديا 1-1 أمام نيجيريا

أوكرانيا: روسيا هاجمتنا خلال الليل بـ 452 سلاحًا جويًا

الأكثر قراءة

لا نقبل بالكذب أو النصب، رد قوي من عمرو الجنايني على زيزو

ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك

إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم

لحظة إصابة المرشح الرئاسي ميجيل أوريبي بطلق ناري في العاصمة بوغوتا (فيديو)

سعر السمك اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى

القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على عامل سوبرماركت شهير في فيصل

نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس

أبرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية