روسيا تحذر من ضرب المواقع النووية الإيرانية

أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن موسكو "ترفض رفضًا قاطعًا" توجيه أي ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "نرفض رفضًا قاطعًا أي خيارات متعلقة بتوجيه ضربات عسكرية إلى مواقع البنية التحتية النووية الإيرانية. لا بد أن يؤدي ذلك إلى عواقب لا رجعة فيها، بما في الإنسانية والإشعاعية".

وتابع: "من الضروري بذل كل الجهود الممكنة لتفادي مثل هذا التصعيد الذي لن يقربنا من الحل بأي شكل".

وأشار إلى أن روسيا تواصل جهودها "الرامية إلى المساعدة في البحث عن الحلول التفاوضية اللازمة، ونعتقد أنها قابلة للتحقيق مع الاعتماد على القانون الدولي بشكل مطلوب وعلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة والميزان الدقيق للمصالح والتحرك التدريجي الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز الثقة من خلال الالتزام بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها"، معبرًا عن أمله في أن الولايات المتحدة وإيران تدركان ذلك.

وأكد أن روسيا تتابع باهتمام الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، معتبرًا أن "مثل هذه الاتصالات بحد ذاتها تشكل تقدمًا جديًّا في السياق العام للأحداث المتوترة حول البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى اتفاق مع طهران بشكل أكثر جدية مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أن تصريحات واشنطن وطهران "تدل على إمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة لا تزال قائمة".

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