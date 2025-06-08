الأحد 08 يونيو 2025
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رياضة

عمرو الجنايني يقصف جبهة زيزو: لا نقبل بالكذب أو النصب

عمرو الجنايني وزيزو،
عمرو الجنايني وزيزو، فيتو

كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن إدارة النادي تجهز لمرحلة انتقالات قوية استعدادًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح بعد التتويج بكأس مصر، وأن الإدارة تعمل بكل قوة لإنهاء اللمسات الأخيرة لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بالعديد من الصفقات الواعدة.

 

موسم انتقالات قوي في الزمالك

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية: الزمالك مسؤوليتنا جميعًا، ولم أسعَ لأي منصب من قبل، كل مشاركتي كانت تطوعية وبالتعيين، ولن أتأخر عن بيتي الكبير.

وأضاف عضو لجنة التخطيط بـنادي الزمالك: نعتبر كأس مصر نقطة انطلاق نبني عليها. نعمل منذ يناير على صفقات جديدة، والانتقالات المقبلة ستكون مميزة. كل من سيرتدي قميص الزمالك سيكون على قدر طموحات الجمهور.

 

الجنايني يقصف جبهة زيزو

وواصل: لكل شخص الحق في تحديد مستقبله، لكن دون خداع أو طمع. لا نقبل بالكذب أو النصب، واللاعب الذي يختار الابتعاد عن الزمالك فالله يتولاه، ومن معنا أهلًا به.

واختتم: نحن مستمرون في دعم الزمالك، وسنعود أقوى. الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وأكبر قلعة رياضية في مصر، وسنثبت ذلك دائمًا داخل الملعب.

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