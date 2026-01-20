الثلاثاء 20 يناير 2026
مش هتشوفوا بطولات تاني، نجم الزمالك يحذر إدارة الأبيض من هذا التصرف

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفارس الأبيض يمتلك حاليًّا اثنين من أفضل لاعبيه، وهما ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، محذرًا من أن عرضهما للبيع سيؤثر بشكل مباشر في قدرة الفريق على المنافسة على البطولات.

 

بشير التابعي ينتقد تفكير الزمالك في بيع ناصر ماهر وحسام عبد المجيد 

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc": "الزمالك عنده أفضل لاعبين في الفريق، ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، ولو تم عرضهم للبيع، يبقى الزمالك هينافس على البطولات إزاي؟".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن بيع ناصر ماهر، على سبيل المثال، مقابل 100 مليون جنيه، سيضع النادي في مأزق فني، لأن التعاقد مع لاعب بديل لن يقل عن 40 مليون جنيه في ظل ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لن يكون بنفس المستوى الفني.

وأضاف أن الزمالك لن يستطيع تعويض رحيل لاعبيه المميزين بسهولة في ظل الأوضاع الحالية وسوق الانتقالات المشتعل، مؤكدًا أن الاعتماد على البيع فقط سيُضعف الفريق فنيًّا.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بتأكيد أن العائد المادي من بيع ناصر ماهر وحسام عبد المجيد لن يكون حلًّا جذريًّا لأزمات الزمالك، بل يساهم فقط في حل جزء صغير منها، دون معالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها النادي.

الجريدة الرسمية