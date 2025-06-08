أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر ثالث ايام عيد الأضحى

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيهًا “بيع”، 5291 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا “بيع”، 4630 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3994 جنيهًا “بيع”، 3968 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37280 جنيهًا “بيع”، 37040 جنيهًا “شراء.

وصدرت مصر منتجاتها من الذهب والأحجار الكريمة إلى نحو 29 دولة خلال الربع الأول من العام الحالي، لكنَّ دولتين فقط هما (الإمارات وسويسرا) استحوذتا على 99.4% من إجمالي الصادرات.

وارتفعت واردات الإمارات من الذهب والأحجار الكريمة المصرية 2885% خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس الماضيين، إذ استوردت بمفردها منتجات بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 87 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من 2024.

استحوذت الإمارات وحدها على نحو 89% من إجمالي صادرات المعدن الأصفر المصرية في الربع الأول، في حين جاءت سويسرا في المركز الثاني بقيمة صادرات 307 مليون دولار، مقابل 215 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، بنمو 43%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.