أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الأحد

تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 4 إلى 9 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 25 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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