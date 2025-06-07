زيزو ردا على تصرف شيكابالا: كنت بكبرك في كل حاجة (فيديو)

أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي استغرابه من رد فعل بعض لاعبي الزمالك بعد عودته للتمرين بنادي الزمالك.

وقال زيزو لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع إبراهيم فايق في قناة إم بي سي مصر 2: "احد لاعبي الزمالك كنت بكبره وبرجع له في كل حاجة وكان عايش معايا كل الأحداث وتغير بدون مبرر".

وتابع فوجئت بتغيير موقفه معي بعد عودتي للتدريب هو وبعض اللاعبين الآخرين.

يذكر أن شيكابالا كابتن نادي الزمالك هو اللاعب الذي رفض التدريب منفردًا مع زيزو بعد عودته للتدريب في النادي.

زيزو يصل إلى أمريكا

ووصل، اليوم، أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديا، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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