مقيدين وأحدهم كان معلقا على الجدار، شاهدة عيان تروي تفاصيل لحظة العثور على أطفال المنوفية (فيديو)

18 حجم الخط

كشف شاهد العيان، تفاصيل مرعبة في واقعة العثور على جثامين أطفال قرية الراهب الثلاثة، الذين قتلوا داخل منزل مهجور بالقرية، في واقعة هزت محافظة المنوفية، بعد قيام صديق والدهم وجارهم بارتكاب الجريمة.



وقالت الشاهدة إن الأهالي فوجئوا في نحو العاشرة صباح يوم الواقعة بوالد الأطفال يقف أمام المنزل المهجور، قبل أن يقوم بفتح الباب والصعود إلى الطابق الثاني، ما دفع عددًا من الأهالي للصعود خلفه بدافع القلق والبحث عن أطفاله.

لحظة العثور على الأطفال الثلاثة تهز أهالي قرية الراهب

وأضافت أنه فور الدخول إلى الطابق العلوي، تم العثور على الأطفال الثلاثة داخل المكان، في مشهد صادم أثار حالة من الذهول والانهيار بين الموجودين، ليتم على الفور إخطار الأجهزة الأمنية.



وأشارت الشاهدة إلى أن الأطفال كانوا مقيدين ويخرج من أفواههم دماء، حيث كانت الطفلتان “جنة ومكة” بجوار بعضهما، والطفل عبد الله معلقًا على أحد المسامير بالجدران، مخنوقًا هو الآخر، مؤكدة أن الواقعة تركت أثرًا نفسيًّا بالغًا في أهالي القرية، الذين لم يستوعبوا ما حدث.

علاقة صداقة وجيرة سهلت استدراج الأطفال

وعن كيفية استدراج الجاني للأطفال، أوضحت الشاهدة أن المتهم كانت تجمعه علاقة صداقة ومعرفة سابقة بوالد الأطفال، كما أنه جار لهم، وهو ما سهل اصطحابه للأطفال دون إثارة أي شكوك أو اعتراض من الأطفال، قبل وقوع الجريمة داخل المنزل المهجور.

مركبهم العجلة، فيديو جديد يوثق لحظة استدراج المتهم لأطفال المنوفية الـ 3 قبل قتلهم

وحصلت فيتو على فيديو جديد يرصد تحركات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل وقوع الجريمة بلحظات.

ويُظهر الفيديو المتهم وهو يستقل دراجة نارية، ثم ينتظر الأطفال في بداية الشارع المؤدي إلى مسرح الجريمة بالمنزل المهجور محل الواقعة، حيث بدأ كأنه يراقب المكان لحين وصولهم.

وبحسب ما ورد في الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، قام المتهم باستدراج الأطفال، حيث صعد الشقيقان على الدراجة النارية، بينما كانت تسير خلفهما ابنة عمهما، قبل أن يصطحبهم جميعًا إلى داخل المنزل المهجور ويقوم بقتلهم.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية تفاصيل العثور على جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها في خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح في إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقًا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت قرية الراهب قد شهدت جريمة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقًا داخل منزل مهجور، بينهم شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم، والعثور عليهم في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.