الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

استئناف توزيع المساعدات في غزة اليوم

توزيع المساعدات في
توزيع المساعدات في غزة، فيتو

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، أنها ستفتح موقعين لتوزيع المساعدات الأحد، بعد إغلاقهما بسبب ما وصفته بـ"تهديدات من حماس لموظفيها".


وقالت المؤسسة إن الموقعين في رفح جنوبي قطاع غزة سيفتحا ظهر الأحد.

وحذر الإعلان المنشور على صفحة المؤسسة على "فيسبوك" باللغة العربية، سكان غزة من التوجه إلى مواقع التوزيع قبل فتحها، مشيرا إلى أنها قد لا تتمكن من تقديم المساعدات لمخالفي التعليمات.

ويقول إعلان مؤسسة الإغاثة العالمية أيضًا إن النساء الراغبات في الحصول على المساعدات يجب أن يتوجهن إلى الموظفين بأنفسهن.

وشهدت مواقع المساعدات التابعة للمؤسسة ازدحاما شديدا منذ افتتاحها في 26 مايو الماضي، مما يسلط الضوء على الوضع الإنساني المتردي في القطاع، حيث يجبر السكان على المشي مسافات طويلة للحصول على صناديق ثقيلة من الطعام.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة هذه الآلية، مؤكدة أنه لا ينبغي إجبار المدنيين المحتاجين على السير عبر قوات الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام.

في المقابل، انتقدت مؤسسة غزة الإنسانية الأمم المتحدة لرفضها التعاون مع المبادرة الوحيدة التي تسمح بها إسرائيل لتوزيع المساعدات على نطاق واسع.

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