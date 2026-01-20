مواجهات نارية بأبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر، ودوري أبطال أوروبا، الدوري السعودي للمحترفين.
كأس مصر
الجونة مع بيراميدز 2.30 مساء - أون سبورت 2
بتروجت مع مودرن سبورت 2.30 مساء - أون سبورت 1
دوري أبطال أوروبا
بودو جليمت مع مانشستر سيتي 7.45 مساء - بي إن سبورت 2
ريال مدريد مع موناكو 10 مساء - بي إن سبورت 1
إنتر ميلان مع أرسنال 10 مساء - بي إن سبورت 2
توتنهام مع دورتموند 10 مساء - بي إن سبورت 4
سبورتينج لشبونة مع باريس سان جيرمان 10 مساء - بي إن سبورت 3
الدوري السعودي
الشباب مع النجمة 5.05 مساء - قناة ثمانية
أهلي جدة مع الخليج 7.30 مساء - قناة ثمانية
