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رياضة

أبرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا.

 

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ألمانيا ضد فرنسا – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1  

البرتغال ضد إسبانيا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات كأس الرابطة والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا صد الإسماعيلي – الساعة 8 مساءً على قناة on sport 1

إنبي ضد البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناةon sport 2

 

مواعيد مباريات ودية

بورتو ضد  ريجا – الساعة 3 عصرًا.

الأهلي  ضد باتشوكا – الساعة 12 صباحًا على قناة on sport 1

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مواعيد مباريات اليوم مباريات دوري الأمم الأوروبية مباريات كأس الرابطة

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