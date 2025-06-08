الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خليك زي ما أنت، زيزو يكشف نصيحة الخطيب له (فيديو)

زيزو والخطيب، فيتو
زيزو والخطيب، فيتو

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي عن نصيحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له بعد توقيعه للقلعة الحمراء.

وقال زيزو لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع إبراهيم فايق في قناة إم بي سي مصر2: "شرف لي طبعًا حديثي مع الأسطورة محمود الخطيب ونصحني بكيفية التعامل مع الأمور خلال الفترة القادمة وطالبني بأن أظل كما أنا".

وتابع: "قال لي خليك زي ما أنت".

وعن شعوره بارتداء فانلة الأهلي قال زيزو: "أنا سعيد بارتداء تيشرت الأهلي ومتحمس برد فعل الجمهور وجميع لعيبة الأهلي كلموني باركوا لي".

 

زيزو يصل إلى أمريكا

ووصل، اليوم،  أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الاهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديًّا، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب

مواد متعلقة

هولندا تفوز على فنلندا 2-0 في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم

زيزو يكشف متى وقع للأهلي ويحسم الجدل حول قيمة عقده (فيديو)

مصدر يكشف موقف بيراميدز من ضم صديق إيجولا

زيزو يعلن متى انتهت علاقته بنادي الزمالك (فيديو)

زيزو: بيسيرو قال لي أنا جاي لي قرار إداري إنك خارج مباراة ستلينبوش (فيديو)

زيزو ردا على تصرف شيكابالا: كنت بكبرك في كل حاجة (فيديو)

زيزو: تمزيق عمال الزمالك لصورتي ودهسها بالأقدام كان بأمر من مجلس الإدارة

زيزو: تأشيرة السفر لأمريكا هي الغلطة الوحيدة اللي أنا عملتها خلال مفاوضات التجديد مع الزمالك (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم

لا نقبل بالكذب أو النصب، رد قوي من عمرو الجنايني على زيزو

ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك

زيزو ردا على تصرف شيكابالا: كنت بكبرك في كل حاجة (فيديو)

وفاة لاعب لافيينا السابق إثر حادث أليم

هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يجيب

خليك زي ما أنت، زيزو يكشف نصيحة الخطيب له (فيديو)

زيزو يكشف متى وقع للأهلي ويحسم الجدل حول قيمة عقده (فيديو)

خدمات

المزيد

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المادي

المزيد
الجريدة الرسمية