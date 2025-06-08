الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دهس زوجته وابنته بسبب النزاع على الحضانة في ألمانيا (فيتو)

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

قاد رجل سيارة نحو مجموعة من المارة في مدينة باساو جنوبي ألمانيا، أمس مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ووفق المعلومات المتوفرة حتى الآن، كانت زوجة السائق البالغة من العمر 38 عامًا وابنتهما البالغة من العمر 5 أعوام، ضمن المجموعة، ويعتقد أنهما من بين المصابين.

الحادث وقع في شارع سكني على أطراف وسط مدينة باساو، بالقرب من محطة القطار، عندما اقتحمت سيارة مجموعة من الأشخاص في وقت متأخر من بعد الظهر. ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن المجموعة. وقالت الشرطة إنها لا تفترض في الوقت الحالي أن الحادث “هجوم إرهابي”.

وأفادت الشرطة أن 5 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى، وبما أن زوجة السائق وابنته أصيبتا أيضًا، تشتبه الشرطة في أن الحادث جاء على خلفية علاقة عائلية، ولم يعرف بعد مدى خطورة الإصابات.

وبحسب معلومات صحيفة “باساور نويه برسه” يعتقد أن 3 من المصابين في حالة خطرة.

وتم القبض على السائق البالغ من العمر 48 عامًا، وتعتقد الشرطة أنه هو من كان يقود السيارة.

وأظهرت صور متداولة سيارة مرسيدس سوداء متوقفة بشكل مائل على الرصيف.

ووقع الحادث على أطراف قلب مدينة باساو، بالقرب من محطة القطار. ويعد هذا الشارع من الشوارع الجانبية الهادئة ذات الاتجاه الواحد، وتنتشر فيه بالدرجة الأولى المباني السكنية.

وأفادت صحيفة “باساور نويه برسه”، استنادًا إلى الشرطة، أن نزاعًا على حضانة الطفل قد يكون لعب دورًا في الحادث، لكن لا يوجد تأكيد واضح على ذلك حتى الآن.

ولا يعرف بعد أكان السائق قد تصرف عن قصد، إلا أن الشرطة لا تستبعد هذا الاحتمال.

وقام بعض المارة بإبلاغ الشرطة، لكن لم يتضح بعد أكانوا شهودًا مباشرين على الحادث. لكن الشرطة دعت كل من شهد الواقعة إلى التواصل مع قسم التحقيقات الجنائية في باساو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا زوجة السائق مدينة باساو

مواد متعلقة

موعد مباراة ألمانيا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

بعد تسجيله أمام ألمانيا، ماذا يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

شاهد، رد فعل جماهير البرتغال بعد إحراز رونالدو هدفا في مرمى ألمانيا

البرتغال تقسو على ألمانيا بثنائية وتصعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم

لا نقبل بالكذب أو النصب، رد قوي من عمرو الجنايني على زيزو

ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك

وفاة لاعب لافيينا السابق إثر حادث أليم

زيزو ردا على تصرف شيكابالا: كنت بكبرك في كل حاجة (فيديو)

هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يجيب

خليك زي ما أنت، زيزو يكشف نصيحة الخطيب له (فيديو)

زيزو يكشف متى وقع للأهلي ويحسم الجدل حول قيمة عقده (فيديو)

خدمات

المزيد

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المادي

المزيد
الجريدة الرسمية