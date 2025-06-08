دهس زوجته وابنته بسبب النزاع على الحضانة في ألمانيا (فيتو)

قاد رجل سيارة نحو مجموعة من المارة في مدينة باساو جنوبي ألمانيا، أمس مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ووفق المعلومات المتوفرة حتى الآن، كانت زوجة السائق البالغة من العمر 38 عامًا وابنتهما البالغة من العمر 5 أعوام، ضمن المجموعة، ويعتقد أنهما من بين المصابين.

🚨🇩🇪 POTENTIAL GERMAN TERROR ATTACK: ONE DEAD, SEVERAL INJURED IN MANNHEIM



A car plowed into a crowd in Mannheim, Germany, killing at least one person and seriously injuring several others.



Police have arrested one suspect but have not ruled out the possibility of more.… https://t.co/t5Fp8flZq2 pic.twitter.com/2SUisYhKmm March 3, 2025

الحادث وقع في شارع سكني على أطراف وسط مدينة باساو، بالقرب من محطة القطار، عندما اقتحمت سيارة مجموعة من الأشخاص في وقت متأخر من بعد الظهر. ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن المجموعة. وقالت الشرطة إنها لا تفترض في الوقت الحالي أن الحادث “هجوم إرهابي”.

🇩🇪GERMAN MAN DRIVES MERCEDES INTO CROWD, HITS WIFE AND 5-YEAR-OLD DAUGHTER



In Germany, a 48-year-old man drove his Mercedes into 5 people this afternoon, including his wife and 5-year-old daughter.



It happened in Passau, a city 2 hours from Munich, near the Austrian border.… https://t.co/bz0t1htSo7 pic.twitter.com/RE87UIXFXH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 7, 2025

وأفادت الشرطة أن 5 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى، وبما أن زوجة السائق وابنته أصيبتا أيضًا، تشتبه الشرطة في أن الحادث جاء على خلفية علاقة عائلية، ولم يعرف بعد مدى خطورة الإصابات.

وبحسب معلومات صحيفة “باساور نويه برسه” يعتقد أن 3 من المصابين في حالة خطرة.

وتم القبض على السائق البالغ من العمر 48 عامًا، وتعتقد الشرطة أنه هو من كان يقود السيارة.

وأظهرت صور متداولة سيارة مرسيدس سوداء متوقفة بشكل مائل على الرصيف.

ووقع الحادث على أطراف قلب مدينة باساو، بالقرب من محطة القطار. ويعد هذا الشارع من الشوارع الجانبية الهادئة ذات الاتجاه الواحد، وتنتشر فيه بالدرجة الأولى المباني السكنية.

وأفادت صحيفة “باساور نويه برسه”، استنادًا إلى الشرطة، أن نزاعًا على حضانة الطفل قد يكون لعب دورًا في الحادث، لكن لا يوجد تأكيد واضح على ذلك حتى الآن.

ولا يعرف بعد أكان السائق قد تصرف عن قصد، إلا أن الشرطة لا تستبعد هذا الاحتمال.

وقام بعض المارة بإبلاغ الشرطة، لكن لم يتضح بعد أكانوا شهودًا مباشرين على الحادث. لكن الشرطة دعت كل من شهد الواقعة إلى التواصل مع قسم التحقيقات الجنائية في باساو.

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