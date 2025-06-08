الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم

تصادم سيارة بموتوسيكل
تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم، فيتو

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي فيها زوجان وأطفالهما، وموتوسيكل كان عليه شخصان على الطريق الدائري في اتجاه الهرم بدائرة قسم شرطة الهرم، حيث أصيب زوج وزوجته وطفلاهما وشخصان آخران وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من نقل المصابين إلى المستشفى، وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارتين، بينما تقوم أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

وذلك عقب أن تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الدائري بالهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدفوعة بسيارات إسعاف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الطريق الدائري قسم شرطة الهرم الأجهزة الأمنية

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