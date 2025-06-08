لحظة إصابة المرشح الرئاسي ميجيل أوريبي بطلق ناري في العاصمة بوغوتا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة محاولة اغتيال للمرشح الرئاسي الكولومبي ميديل أوريبي تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية انتخابية بالعاصمة بوغوتا.

#عاجل‼️🚨



"محاولة اغتيال تهز كولومبيا "



إصابة المرشح الرئاسي ميغيل أوريبي بطلق ناري في العاصمة بوغوتا وحالتة خطيرة للغاية pic.twitter.com/slqczvYvnW — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 8, 2025

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن الشرطة الوطنية الكولومبية أن المرشح الرئاسي الكولومبي ميجيل أوريبي تعرَّض لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية انتخابية بالعاصمة بوغوتا.

وقال عمدة بوغوتا، كارلوس غالان، في تصريح رسمي، إن أوريبي نُقل لتلقي الرعاية الطبية العاجلة عقب الهجوم الذي وقع في منطقة فونتيبون، مضيفًا أن شبكة مستشفيات العاصمة وُضعت في حالة تأهب قصوى تحسُّبًا لاحتمال الحاجة إلى نقله إلى أحد مراكز العلاج.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن حالة أوريبي، البالغ من العمر 39 عامًا، حرجة، فيما أعلنت السلطات الكولومبية إلقاء القبض على مشتبه به في موقع الحادث.

وفي بيان رسمي، قال حزب الوسط الديمقراطي المحافظ، الذي ينتمي إليه أوريبي، إن المرشح كان يشارك في فعالية انتخابية عندما أُصيب بطلق ناري في الرأس.

وتسود حالة من الترقب والقلق في الأوساط السياسية الكولومبية مع تصاعد المخاوف من تأثير الحادث على سير العملية الانتخابية في البلاد.

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