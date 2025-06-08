الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

القبض على سائق سيارة ملاكي دهس المواطنين أعلى دائري المنيب

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق أصاب عددًا من المواطنين في منطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه لم يقصد ارتكابه الواقعة ولكن فجأة لم يستطع السيطرة على السيارة لاختلال عجلة القيادة في يديه، وجار عرضه على النيابة.


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم نتيجة سيارة مسرعة أعلى الطريق الدائري في الاتجاه من المنيب إلى المريوطية، أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

على الفور، انتقلت 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 5 مصابين حتى  إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، بينما تستمر عمليات الفحص والإنقاذ في الموقع.

وجارٍ جمع المعلومات والتحريات للوقوف على أسباب الحادث.

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البحث الجنائي الجيزة قسم شرطة الجيزة الأجهزة الأمنية

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