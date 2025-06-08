الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

الدفاع الروسي يدمر مسيرة أوكرانية حاولت استهداف موسكو

طائرة مسيَّرة أوكرانية،
طائرة مسيَّرة أوكرانية، فيتو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيَّرة أوكرانية كانت تحاول استهداف العاصمة الروسية فجر اليوم الأحد.


وقال المسؤول الروسي، إن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات، مضيفا أن قوات الأمن تواصل أعمال التحقق من موقع الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بإسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات روسية عدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية".

وبيّنت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوغا وسمولينسك وموسكو".

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رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين الدفاع الجوي الروسية طائرة مسي رة أوكرانية

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