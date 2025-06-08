400 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

فقدت أسعار الجنيه الذهب ما يقرب من 400 جنيه دفعة واحدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري داخل الأسواق.

وهوى سعر الجنيه الذهب إلى مستويات 37200 جنيه خلال تعاملات أمس ثاني أيام عيد الأضحى بعدما كان يسجل 37600 جنيه فى الأسواق وهو أعلى سعر له خلال الأسبوع.

الذهب في البنوك المركزية

واشترت البنوك المركزية كميةً هائلةً من الذهب بلغت ١٠٤٥ طنًا في عام ٢٠٢٤، مسجلةً بذلك العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه مشترياتها ١٠٠٠ طن، مُحدثةً تغييرًا جذريًا في سوق المعادن النفيسة وهذه الموجة من الشراء المؤسسي - بقيادة بولندا (٩٠ طنًا)، وتركيا (٧٥ طنًا)، والهند (٧٣ طنًا)، والصين (٤٤ طنًا مُبلغًا عنها) - تُمثل أكثر من مجرد أرقام في الميزانية العمومية وإنها تُشير إلى تحولٍ جذري في نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى دور الذهب في عالمٍ مُتقلب، مما يُحدث تأثيراتٍ مُتتالية يُمكن للمستثمرين الأفراد المُحنكين الاستفادة منها لحماية محافظهم الاستثمارية ونموها.

ومع وصول أسعار الذهب إلى مستوياتٍ تاريخيةٍ تتجاوز ٣٣٠٠ دولار للأونصة، وتوقعات البنوك الاستثمارية الكبرى بتحقيق مكاسب إضافية تتراوح بين ٣٧٠٠ و٤٠٠٠ دولار، أصبح فهم دوافع مشتريات البنوك المركزية من الذهب أمرًا بالغ الأهمية لأي شخصٍ جادٍّ في الحفاظ على الثروة.

وينبع هذا الارتفاع الكبير في مشتريات البنوك المركزية من الذهب من تضافر عوامل اقتصادية وجيوسياسية غيّرت جذريًا نظرة المؤسسات إلى إدارة الاحتياطيات، وقد أحدث تجميد 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي عام 2022 صدمةً في النظام المالي العالمي، مما دفع الدول إلى إعادة النظر في مدى تأثرها بالعقوبات وهيمنة احتياطيات الدولار الأمريكي.

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