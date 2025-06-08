وزير الدفاع الأمريكي يهدد بقمع احتجاجات الهجرة في لوس أنجلوس

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن "البنتاجون" مستعدة لتعبئة قوات مشاة البحرية "المارينز" العاملة "إذا استمر العنف" في لوس أنجلوس.

قال هيجسيث على منصة "إكس": "وزارة الدفاع تُحشد الحرس الوطني فورًا لدعم جهود إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجلوس. وإذا استمر العنف، فسيتم أيضًا حشد قوات مشاة البحرية العاملة في معسكر بندلتون - فهم في حالة تأهب قصوى".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد حذر، السبت، من أن الحكومة الفدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض أن ترامب أمر السبت بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فدراليين ومتظاهرين احتجاجًا على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين "الضعفاء".

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