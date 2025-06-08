ابن شقيق عبد الحليم حافظ يتوعد منظمي حفل الهولوجرام في 3 دول

أكد محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أن المنتج محسن جابر ليس مالكًا لأغاني العندليب، بل يعد مستأجرًا لهذه الأغاني من الحارس القضائي، يقوم باستئجارها عامًا بعام، وليس من حقه التعاقد مع أي جهة في ما يخص استغلال اسم وصورة عبد الحليم حافظ في حفل الهولوجرام بمهرجان موازين المغربي.

تطور جديد في أزمة حفل هولوجرام العندليب في مهرجان موازين

وأضاف شبانة في بيان رسمي أن أساس الهولوجرام هو استخدام صورة العندليب على المسرح وصوت الفن ليس من حقها التعاقد في هذا الشأن، مؤكدا أن أسرة عبد الحليم حافظ هي فقط من لديها كافة الحقوق، وعلى من يريد استخدام اسم وصورة حليم الحصول على موافقة أسرته.

وأشار شبانة إلى أن أسرة عبدالحليم حافظ سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة سواء في مصر أو المغرب أو الإمارات للحصول على كافة حقوقها من هذه الجهة المنفذة لحفل الهولوجرام والتي تعاقدت مع الجهة الخطأ.

وأوضح شبانة أن هذه الشركة سبق واتفقت مع أسرة عبدالحليم على تنفيذ حفل هولوجرام، ولكن الأسرة فوجئت بتنفيذ صورة العندليب بشكل سئ للغاية، حتى ان صورة العندليب ظهرت وكأنها كاريكاتير، الأمر الذي جعل الاسرة ترفض إتمام الاتفاق مع هذه الشركة.

وكانت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ قد أصدرت بيان قالت فيه أنه وصل الى علمها ان هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان “موازين” توحي، من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية “الهولوجرام” يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ.

وحرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان “موازين” أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.

كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسميًا، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة.

واختتم شبانة حديثه:إن عائلة عبد الحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين.

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