فوائد الكوارع في العيد وطريقة الاستمتاع بها دون الإضرار بالصحة (فيديو)

تعد الكوارع من الأكلات الشعبية التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، ومصر على وجه الخصوص، ويزداد الإقبال عليها كمصدر للبروتين، خاصةً خلال عيد الأضحى المبارك.

وتحدثت الدكتورة سحر عبد الجيد عبد العزيز، أستاذ التغذية التطبيقية بقسم الغذاء والتغذية بالمركز القومي للبحوث، مع “فيتو” حول الفوائد العديدة لـلكوارع، مشددة على أهمية تناولها باعتدال.

الكولاجين والأحماض الأمينية تدعم صحة المفاصل والهضم

تتميز الكوارع بمحتواها الغني من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وعلى رأسها الكولاجين، الذي يُعد البروتين الأساسي الموجود في المفاصل والأوتار، وتبرز أهمية الكولاجين بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من خشونة الركبة، حيث يسهم في تحسين صحة المفاصل.

كما تحتوي الكوارع على نوعين من الأحماض الأمينية، وهي المكونات الأساسية للبروتين، والتي تعزز بدورها صحة المفاصل، مما يجعلها موصى بها للرياضيين ومرضى الخشونة الذين يعانون من فقدان مادة الكولاجين.

وأكدت الدكتورة سحر أن فوائد الأحماض الأمينية لا تقتصر على صحة المفاصل فحسب، بل تمتد لتشمل تسهيل عملية الهضم وتحسين وظائف القناة الهضمية بشكل عام، وإضافة إلى ذلك أشارت إلى أن هذه الأحماض الأمينية تساعد على النوم بشكل أفضل وأكثر راحة.

الكوارع وصحة الرجال ونضارة البشرة

على الرغم من قلة الأبحاث في هذا الجانب، تشير بعض الدراسات إلى أن الكوارع قد تكون مفيدة بشكل خاص لصحة الرجال الإنجابية. كما تُسهم الكوارع في نضارة وجمال البشرة، وذلك لاحتوائها على معادن مهمة مثل الزنك والماغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامين أ.

محاذير الاستهلاك وطرق الطهي الصحية للكوارع

تكمن المشكلة الرئيسية في الكوارع عند الإفراط في تناولها، فالاعتدال هو مفتاح الصحة في كل شيء، وحذرت الدكتورة سحر عبد الجيد من أن كل 100 جرام من الكوارع تحتوي على ما يقارب 300 سعر حراري، مما يستدعي الحرص على عدم الإفراط في تناولها.

وتؤكد الدكتورة سحر أهمية اتباع بعض الإرشادات عند طهي الكوارع أو أي لحوم تحتوي على نسبة عالية من الدهون، فمن الضروري ترك المرق ليبرد قليلًا بعد الطهي، ثم إزالة طبقة الدهون المتراكمة على السطح، وذلك لتقليل المحتوى الدهني للوجبة.

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