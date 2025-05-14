أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كريت واليونان ويشعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة كريت واليونان وشعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

سجلت الشبكة القومية للزلازل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 1:51 صباحًا هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 631 كيلومترًا شمال رشيد وبعمق 76 كم.

ضبط شاب أثناء تأدية الامتحان بدلا من رمضان صبحي، والمتهم: اللاعب اداني فلوس

اعترف طالب بمعهد عال للسياحة، بواقعة انتحاله صفة لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، وقيامه بأداء امتحان داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، بدلًا من اللاعب مقابل حصوله على أموال من اللاعب نفسه، وذلك أمام جهات التحقيق عقب التحفظ عليه.

تركوا منازلهم بسبب الهزة، سكان فيصل في الشارع بعد الزلزال (فيديو)

زلزال القاهرة والجيزة، شعر سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية بزلزال قوي أثار الرعب، مصدره شرق كريت بالبحر المتوسط.

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال كريت الذي شعر به سكان مصر ومدى حدوث تسونامي

زلزال مصر، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل جديدة عن الزلزال القوي الذي ضرب شرق جزيرة كـريـت، وشعر به سكان مصر وفلسطين وسوريا ولبنان.

أول رد من محامي رمضان صبحي على واقعة ضبط شاب يؤدي الامتحان بدلا من اللاعب

في أول رد على واقعة ضبط شاب أثناء تأدية الامتحان داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بدلًا من اللاعب رمضان صبحي، قال أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب: “في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بأحد المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة”..

نصائح عاجلة من البحوث الفلكية بعد زلزال قوي ضرب كريت واليونان وشعر به سكان مصر

شعر مواطنو القاهرة الكبرى والإسكندرية بزلزال قوي منذ قليل، مصدره شرق كريت بالبحر المتوسط.

زلزال مصر، زلزال يصيب أهالي الإسكندرية بالرعب

شعر أهالي الإسكندرية منذ قليل، بهزة أرضية، وقد أثارت هذه الهزة حالة من القلق بين المواطنين، خاصة أن الهزة كانت قوية وشعر بها كل سكان المحافظة.

وفق الشروط الجديدة، كيف يتقدم خريجو الصيدلة بطلب القيد بسجلات الصحة؟

شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

البحوث الفلكية تكشف سبب شعور سكان مصر بزلزال كريت واليونان وتوجه تحذيرا للمواطنين

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الزلزال الذي شعر به المواطنون كان بمدينة كريت باليونان وقوته 6.4 ريختر وسبب شعورنا به هو عمقه الكبير والذي وصل إلى 76كم.

زلزال جديد بقوة 4,2 يضرب شمال مرسى مطروح والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل

سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الأربعاء في تمام الساعة 3:57 صباحًا هزة أرضية بقوة 4.26 درجة على مقياس ريختر على بعد 421 كيلومترًا شمال مرسى مطروح وبعمق 55.55 كم

الهلال الأحمر المصري يفعل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية بعد زلزال كريت ويحذر المواطنين

زلزال مصر، أصدر الهلال الأحمر المصري بيانًا عاجلًا بشان زلزل كريت القوي والذي شعر به سكان مصر.

فرار جماعي لسجناء خطرين من سجن الجديدة بطرابلس بعد الاشتباكات العنيفة

تمكن عدد من السجناء المحكومين بأحكام مشددة من الفرار الجماعي من سجن الجديدة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت أمام بوابات السجن.

المهن التمثيلية: لن نعطي أي تصاريح عمل لـ هيفاء وهبي قبل انتهاء أزمتها مع الموسيقيين

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خاصة بنقابة المهن الموسيقية، في الوقت الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي كأس إيطاليا

تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات الهامة في الدوري الاسباني ونهائي كأس إيطاليا.. تستعرض فيتو مواعيدها والقنوات الناقلة لها على النحو التالي.

شائعة وفاة سلطان الطرب تثير قلق جمهوره ومدير أعماله يعلق

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تزعم وفاة سلطان الطرب جورج وسوف، الأمر الذي أثار رعب الجمهور.

استشهاد 40 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة ومخيم جباليا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد 46 فلسطينيًّا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ منتصف الليل، 40 منهم في جباليا ومخيم جباليا شمال القطاع.

في أقل من شهرين ونصف، كيف أعاد أوسكار الهيبة لحكام مصر ووصل بمباريات الدوري الحاسمة لبر الأمان

شهدت الأيام الأخيرة هدوء العاصفة الشديدة التي ضربت منظومة التحكيم المصري في الموسمين الماضيين، خاصة على مستوى مسابقة الدوري الممتاز البطولة الأهم والأقدم على المستويين المحلي والقاري، ما أعتبره الكثير من المحللين والمتابعين، بداية ظهور لمسات الكولومبي أوسكار رويز الرئيس الجديد للجنة الحكام، الذي تسلم مهام منصبه مطلع شهر مارس الماضي أي قبل شهرين ونصف فقط

بالتزامن مع الزلزال، حريق هائل في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان (فيديو)

نشب حريق هائل منذ قليل في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك بالتزامن مع وقوع زلزال بمصر، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

مش الفلوس، فتحي عبد الوهاب يكشف عن أكثر حاجة مهمة بالنسبة إليه (فيديو)

قال الفنان فتحي عبد الوهاب: "الفلوس بالنسبة لي مهمة بس مش واخدة غاية أو كامل الأهمية عندي، الصحة هي غاية الأهمية عندي".

بعد تهديد ويتكوف، الكابينت الإسرائيلي يناقش خطة إطلاق 10 رهائن

قالت القناة 14 العبرية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ( الكابينت) سيجتمع الليلة، برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لإطلاق سراح 10 رهائن.

زلزال مصر، محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لرصد أي تداعيات محتملة للهزة الأرضية

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم الأربعاء في محيط جزيرة كريت باليونان، والتي شعر بها عدد من المواطنين بعدة مناطق داخل محافظة الإسكندرية.

اليوم، إطلاق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة إطلاق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٤ و١٥ مايو ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

رابطة الأندية ترد على منع ممثلها من حضور جلسة أزمة مباراة القمة غدا

شدد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، على أن طه عزت مدير إدارة المسابقات، سيمثل أمام لجنة التظلمات غدًا الخميس، للاستماع لأقواله في أزمة مباراة القمة 130، وشرح كافة التفاصيل الخاصة بالقرارات الصادرة عن الرابطة.

وفاة أفقر رؤساء العالم ورئيس أوروجواي ينعاه بكلمات تهز القلوب

أعلن الرئيس الأوروجوياني ياماندو أورسي وفاة سلفه خوسيه موخيكا الذي كان يطلق عليه لقب أفقر رئيس دولة في العالم.

مصطفى الفقي يكشف تداعيات زيارة ترامب للسعودية على مستقبل المملكة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مشهد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية كان احتفاءً غير مسبوق، يعكس الحفاوة الكبيرة بالضيف، ويدل على عمق العلاقات التاريخية بين الرياض وواشنطن، مشيرًا إلى أن هذا الامتداد في العلاقات ظهر أمس بشكل عصري متطور

المرة الثانية خلال 24 ساعة، حريق هائل بكورنيش النيل في حلوان (صور)

كلاكيت تاني مرة، نشب حريق هائل في أرض فضاء بمنطقة كفر العلو في حلوان على كورنيش النيل.

طقس اليوم الأربعاء، القاهرة تسجل 31 درجة مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفا ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا يعلن بدء عملية عسكرية في طرابلس

أعلن آمر جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا محمود حمزة، اليوم الأربعاء، "قرب انطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس".

شهروا بيه، تامر حسني يحرر محضرا رسميا ضد شركة دعاية وإعلان بالشيخ زايد

تحقق قوات مباحث الجيزة في بلاغ تقدم به هيئة الدفاع عن المطرب تامر حسني، ضد الممثلة القانونية، لشركة دعاية وإعلان، في محضر رسمي حرره بقسم شرطة الشيخ زايد يتهمها فيه بالتشهير به والبلاغ الكاذب ضده بعد رفعها قضية شيك بدون رصيد ضده، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

على الهواء مباشرة، لحظة مقتل مرشحة لمنصب عمدة في المكسيك برصاص مسلحين (فيديو)

قُتلت مرشحة لمنصب عمدة في المكسيك برصاص مسلحين يُشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية، على الهواء مباشرة، لتصبح ثاني سياسية تُقتل بالولاية قبيل الانتخابات المقررة في أول يونيو.

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