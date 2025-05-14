الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

طقس اليوم الأربعاء، القاهرة تسجل 31 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفا ليسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

 

حالة الطقس غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 14-5-2025


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26

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