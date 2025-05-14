الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كريت واليونان ويشعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلزال القاهرة، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة كريت واليونان وشعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ونقلت وكالة رويترز عن مركز الزلزال تأكيده وقوع زلزال في كريت واليونان بقوة 6.3 ريختر.

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زلزال القاهرة زلزال كريت واليونان القاهرة والجيزة

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