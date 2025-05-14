تركوا منازلهم بسبب الهزة، سكان فيصل في الشارع بعد الزلزال (فيديو)

زلزال القاهرة والجيزة، شعر سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية بزلزال قوي أثار الرعب، مصدره شرق كريت بالبحر المتوسط.

زلزال القاهرة والجيزة

وشهدت منطقة فيصل العشرين، ترك بعض المواطنين منازلهم وخروجهم إلى الشوارع بعد الهزة التي شعروا بها بشكل مفاجئ.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة كريت واليونان وشعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ونقلت وكالة رويترز عن مركز الزلزال تأكيده وقوع زلزال في كريت واليونان بقوة 6.3 ريختر.

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