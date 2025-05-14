خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال كريت الذي شعر به سكان مصر ومدى حدوث تسونامي

زلزال مصر، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل جديدة عن الزلزال القوي الذي ضرب شرق جزيرة كـريـت، وشعر به سكان مصر وفلسطين وسوريا ولبنان.



زلزال يضرب كريت ويشعر به سكان مصر

وقال “شراقي”:" شـهدت منطقة شرق البحر المتوسط زلزالًا قويًّا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 1:51 ص شرق جزيرة كـريـت بقوة حوالي 6.1 - 6.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 76 كم، ويبعد عن الإسكندرية بحوالي 500 كم، أحيانًا يحدث تسونامي بعد الزلازل القوية أكبر من 6.5 درجة والتي تحدث في البحار أو المحيطات".



وأضاف: "يقع الزلزال عند التقاء الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والأوروآسيوية وهي منطقة زلازل يومية تتراوح بين 2 - 4 درجات، وزلزال تركيا الشهير في فبراير 2023 بقوة 7.8 درجة، أشهر وأقوى الزلازل في البحر المتوسط حدث في يوليو سنة 365 م. بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة كـريـت أعقبه تسونامي ضخم تسبب في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء شرق المتوسط".

لماذا شعر سكان مصر بزلزال كريت

وأكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الزلزال الذي شعر به المواطنون كان بمدينة كريت باليونان وقوته 6.4 ريختر وسبب شعورنا به هو عمقه الكبير والذي وصل إلى 76 كم.

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