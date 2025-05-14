الأربعاء 14 مايو 2025
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سياسة

وفق الشروط الجديدة، كيف يتقدم خريجو الصيدلة بطلب القيد بسجلات الصحة؟

كيف تتقدم بطلب القيد
كيف تتقدم بطلب القيد بسجلات الصحة لخريجي الصيدلة

شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة  مهنة الصيدلة.
 

تفاصيل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

 تضمن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إقرار سنة تدريب إلزامية لخريجي كليات الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025.

مكافأة خريجي كليات الصيدلة خلال السنة التدريبية 

وأقر كذلك مشروع القانون منح المتدرب مقابل شهري 2500 جنيه، من الممكن زيادتها بشرط موافقة وزير المالية.

ضوابط قيد خريجي كليات الصيدلة في سجلات وزارة الصحة

ولا يحق لخريج كليات الصيدلة القيد بسجلات وزارة الصحة، إلا وفق عدد من الشروط، بينها اجتياز السنة التدريبية الإلزامية. 

خطوات التقدم بطلب القيد في سجلات وزارة الصحة

وحدد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط التقدم للقيد بسجلات وزارة الصحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة 

 

يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري،وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.

وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.

الحصول على صورة ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة 

ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

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