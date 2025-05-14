مش الفلوس، فتحي عبد الوهاب يكشف عن أكثر حاجة مهمة بالنسبة إليه (فيديو)

قال الفنان فتحي عبد الوهاب: "الفلوس بالنسبة لي مهمة بس مش واخدة غاية أو كامل الأهمية عندي، الصحة هي غاية الأهمية عندي".

فتحي عبد الوهاب: الفلوس مش غاية الأهمية بالنسبة لي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "السعادة مرتبطة بشكل جزئي بوفرة الفلوس، لكن مش هي غاية الأهمية بالنسبة لي".

هل ندم فتحي عبد الوهاب خلال مسيرته الفنية؟

وتابع فتحي عبد الوهاب: "أكون راضيا عن نفسي عندما أشعر بأنني قدمت كل ما عليَّ فعله سواء في العمل الذي أشارك فيه، أو حياتي الشخصية أو تجاه أي حد".

وأكد:"لو رجع بيَّ الزمن 1000 مرة هعمل كل اللي عملته كل مرة، مفيش مشهد من حياتي أغيره لإننا بناخد قراراتنا بناءً على المعطيات اللي حوالينا وخبراتنا، وما حصلش إني ندمت على أي دور شاركت فيه، واتزنقت مرتين في دور واضطريت أعمله مجاملة لحد مش حاجة لفلوس".

وأشار:"إطراء الناس بالنسبة لي بيسعدني ولكنه بيرعبني لأنه بيرفع سقف التوقعات وبالتالي أنا مطالب أقدم الأفضل، وأكتر حاجة تخوفني الخذلان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.