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ثقافة وفنون

مش الفلوس، فتحي عبد الوهاب يكشف عن أكثر حاجة مهمة بالنسبة إليه (فيديو)

الفنان فتحي عبد الوهاب،
الفنان فتحي عبد الوهاب، فيتو

قال الفنان فتحي عبد الوهاب: "الفلوس بالنسبة لي مهمة بس مش واخدة غاية أو كامل الأهمية عندي، الصحة هي غاية الأهمية عندي".

 

فتحي عبد الوهاب: الفلوس مش غاية الأهمية بالنسبة لي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "السعادة مرتبطة بشكل جزئي بوفرة الفلوس، لكن مش هي غاية الأهمية بالنسبة لي".

 

هل ندم فتحي عبد الوهاب خلال مسيرته الفنية؟

وتابع فتحي عبد الوهاب: "أكون راضيا عن نفسي عندما أشعر بأنني قدمت كل ما عليَّ فعله سواء في العمل الذي أشارك فيه، أو حياتي الشخصية أو تجاه أي حد".

وأكد:"لو رجع بيَّ الزمن 1000 مرة هعمل كل اللي عملته كل مرة، مفيش مشهد من حياتي أغيره لإننا بناخد قراراتنا بناءً على المعطيات اللي حوالينا وخبراتنا، وما حصلش إني ندمت على أي دور شاركت فيه، واتزنقت مرتين في دور واضطريت أعمله مجاملة لحد مش حاجة لفلوس".

وأشار:"إطراء الناس بالنسبة لي بيسعدني ولكنه بيرعبني لأنه بيرفع سقف التوقعات وبالتالي أنا مطالب أقدم الأفضل، وأكتر حاجة تخوفني الخذلان".

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فتحي عبد الوهاب الفنان فتحي عبد الوهاب لميس الحديدي برنامج كلمة اخيرة اخبار الفن

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