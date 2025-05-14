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خارج الحدود

استشهاد 40 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة ومخيم جباليا شمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد 46 فلسطينيًّا جراء الغارات الإسرائيلية على  قطاع غزة  منذ منتصف الليل، 40 منهم في جباليا ومخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت قناة "الأقصى" الفضائية إن "40 مواطنًا استشهدوا وأصيب العشرات نتيجة القصف الصهيوني على المنازل في مخيم جباليا وبلدة جباليا شمال القطاع".

وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات استهدفت منازل ومناطق أخرى في شمال قطاع غزة، وسط قصف مدفعي مستمر منذ مساء أمس الثلاثاء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه ضد قطاع غزة تحت حصار خانق وإغلاق كامل للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وسط تصعيد غير مسبوق في القصف الجوي والمدفعي وارتكاب مجازر بحق المدنيين في ظل صمت دولي مطبق.

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قطاع غزة جباليا مخيم جباليا

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