وفاة أفقر رؤساء العالم ورئيس أوروجواي ينعاه بكلمات تهز القلوب

أعلن الرئيس الأوروجوياني ياماندو أورسي وفاة سلفه خوسيه موخيكا الذي كان يطلق عليه لقب أفقر رئيس دولة في العالم.

وكتب أورسي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ببالغ الألم والأسى ننعى وفاة زميلنا بيبي موخيكا".

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. May 13, 2025

واضاف: "أيها الرئيس والناشط والزعيم... شكرًا لك على كل ما قدمته لنا وعلى حبك العميق لشعبك".

كان موخيكا يعاني من سرطان المريء الذي انتشر إلى أعضاء أخرى في جسمه.

ويحظى الرئيس السابق لأوروجواي بالاحترام ليس فقط من قبل السياسيين اليساريين الذين ينتمي إليهم، ولكن أيضًا من قبل التيار اليميني في البلاد.

ويُطلق على موخيكا لقب أفقر رئيس في العالم، حيث إنه كان يعيش دائمًا في منزله الريفي، حتى عندما كان رئيسًا للدولة، وكان يتبرع براتبه للأعمال الخيرية، ويكتفي بعُشره.

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