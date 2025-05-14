الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري يفعل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية بعد زلزال كريت ويحذر المواطنين

زلزال
زلزال
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زلزال مصر، أصدر الهلال الأحمر المصري بيانًا عاجلًا بشان زلزل كريت القوي والذي شعر به سكان مصر. 
 

وقال الهلال المصري في بيانه: 

بخصوص رصد زلزال بقوة ٦.٤ درجات في البحر المتوسط وتأثيره في المناطق الساحلية تتابع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تأثيرات هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل المصرية في الساعة [1:51]صباحا والتي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات الساحلية،وتم اتخاذ الإجراءات التالية فورًا:  تفعيل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية

وتصدر الهلال المصري بحسب بيانه تعليمات عاجلة للمواطنين:   
* تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات.  
* الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط.  
* متابعة التحديثات الرسمية وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.  

الوضع الحالي: 
* لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات حتى الآن.  
* للبلاغات التواصل على الرقم المختصر ١٥٣٢٢ 
       أو ٠١١٥٢٠٧٢٠٧٧ واتساب

 

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