زلزال مصر، محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لرصد أي تداعيات محتملة للهزة الأرضية

زلزال مصر، تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم الأربعاء في محيط جزيرة كريت باليونان، والتي شعر بها عدد من المواطنين بعدة مناطق داخل محافظة الإسكندرية.



ووجه محافظ الإسكندرية غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بالمتابعة الفورية والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي تداعيات محتملة، والتأكد من سلامة المواطنين والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية.



وأفادت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات أو خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة.



وأعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، وبلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، وموقعها على بُعد 631 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترًا، عند خط عرض 35.12 شمالًا وخط طول 27.0 شرقًا.



وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، مؤكدة أن غرف الطوارئ والخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي أية بلاغات طارئة، وهي على النحو التالي:

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي

أرقام غرفة العمليات من الهاتف المحمول:

(4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137)

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