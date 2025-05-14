ضبط شاب أثناء تأدية الامتحان بدلا من رمضان صبحي، والمتهم: اللاعب اداني فلوس

اعترف طالب بمعهد عال للسياحة، بواقعة انتحاله صفة لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، وقيامه بأداء امتحان داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، بدلًا من اللاعب مقابل حصوله على أموال من اللاعب نفسه، وذلك أمام جهات التحقيق عقب التحفظ عليه.

وجاء ذلك عقب أن حرر وكيل المعهد بلاغ ضد الطالب بتهمة انتحاله صفة اللاعب ومحاولته أداء الامتحان بدلًا من اللاعب في مركز شرطة أبو النمرس، وذلك عقب اكتشافه من قبل رئيس اللجنة التي تعمل على مراقبة الامتحانات بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، أثناء مراجعة تحقيق الشخصية الطلاب الذين يردون الامتحان.

وقام على الفور وكيل المعهد بتقديم بلاغ في مركز الشرطة يفيد بالواقعة وأضاف المبلغ في محضر رسمي حرره ضد الشاب أنه أثناء مراجعة تحقيق الشخصية للطلاب قبل الامتحان من قبل مراقب لجنة الامتحانات تبين قيام الشاب ليس من طلاب المعهد بانتحال صفة اللاعب والمقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث قسم أبو النمرس، مفاده حضور وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بدائرة القسم، وبرفقته شاب يدعى "يوسف م"، يبلغ من العمر 22 عامًا، وأبلغ الأول بتضرره من الثاني لقيامه بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة.

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