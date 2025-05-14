بعد تهديد ويتكوف، الكابينت الإسرائيلي يناقش خطة إطلاق 10 رهائن

قالت القناة 14 العبرية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ( الكابينت) سيجتمع الليلة، برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لإطلاق سراح 10 رهائن.

وذكرت القناة نقلا عن مصدر (لم تُسمّه) قوله إن فريق المفاوضات الإسرائيلي، حصل على تفويض بإدارة المفاوضات وفق المنحى الذي طرحه ويتكوف.

وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن ويتكوف قال لأهالي الرهائن إن على إسرائيل القيام ببعض الأمور ولو انسحبت من التفاوض فلن يكون ذلك مفيدًا، وأضاف ويتكوف أن إسرائيل لا يمكن أن تملي على واشنطن ما تفعله.

وفي الوقت نفسه، قالت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن حركة حماس رفضت مقترحات متعددة لواشنطن وقطر ومصر للإفراج عن باقي الرهائن، وإن الحركة تواصل إطالة أمد الصراع برفض التخلي عن سلاحها والإفراج عما تبقى من رهائن.

وشددت البعثة على أن "حركة حماس تتحمل وحدها مسؤولية الحرب التي أطلقتها في 7 أكتوبر"، مؤكدة أن واشنطن تدعم حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

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