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ثقافة وفنون

شائعة وفاة سلطان الطرب تثير قلق جمهوره ومدير أعماله يعلق

جورج وسوف، فيتو
جورج وسوف، فيتو

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تزعم وفاة سلطان الطرب جورج وسوف، الأمر الذي أثار رعب الجمهور.

 

حقيقة وفاة جورج وسوف 

 وفي تصريحات من مدير أعمال جورج وسوف تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا، يؤكد فيها أن سلطان الطرب بخير وبصحة جيدة وكل ما انتشر حول وفاته ما إلا إثارة جدل.

ومن ناحية أخرى احتفل المطرب السوري جورج وسوف بزفاف نجله “حاتم” على عروسه وليا برخيا.

 

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان صورًا من حفل الزفاف عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: ألف مبروك زفاف حاتم جورج وسوف وليا برخيا.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان السوري جورج وسوف للانتهاء من إحدى أغنياته الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمقرر أن يتم طرحها قريبًا.

وكان جورج وسوف أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب وظهر وهو يرقص برفقة فتيات في مكان وسط الطبيعة بين بحر وجبال وخضرة وظهر في الكليب أيضًا الملحن محمد يحيى ملحن الأغنية، ومازح “جورج” الفتيات في آخر الكليب وقال: "يا عيني على العود".

أغنية جورج وسوف رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي باسم رزق ومن إخراج جاد شويري.

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