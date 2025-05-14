الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الفلكية تكشف سبب شعور سكان مصر بزلزال كريت واليونان وتوجه تحذيرا للمواطنين

زلزال مصر، فيتو
زلزال مصر، فيتو

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الزلزال الذي شعر به المواطنون كان بمدينة كريت باليونان وقوته 6.4 ريختر وسبب شعورنا به هو عمقه  الكبير والذي وصل إلى 76كم.

 

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

بعد زلزال كريت، زلزال جديد بقوة 4.1 درجة يضرب مدينة كيركيرا باليونان


وأضاف أن الزلزال من فئة المتوسط، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر.

وأكد أنه لم يتم رصد أي هزات ارتدادية كما تتم متابعة تداعيات الزلازل بشكل دقيق.

سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 1:51 صباحًا هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 631 كيلومترًا  شمال رشيد وبعمق 76 كم.


الهزة تقع فى خط طول 27.0 شرقًا و35.12 شمالًا، وورد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أي خسائر فى الممتلكات والأرواح.


1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6_ للمتواجدين في المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.


وتضمن الدليل الاسترشادي الذي أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التي تتأثر في مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط، والتي تؤثر في "مدن الساحل الشمالي، رشيد، الإسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر وأحدث دمارًا محدودًا في مدن الإسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصًا.


وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالي فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.


وتؤثر الزلازل في هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت في عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة وتأثر الأردن وفلسطين ومصر والسعودية وتسبب في تدمير جزئي في بعض أرصفة ميناء نويبع وأحد الفنادق وأحدث شروخًا في بعض المباني والطرق وفي المناطق الجبلية المحيطة.


ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التي تقع على بعد ٣٥ كم  جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالي متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلًا وأكثر من ٣ آلاف مصاب.

 

مكمن أبو زعبل بالخانكة

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالي متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر، شعر به سكان القاهرة لم تحدث خسائر.


أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهى الأقل نسبيا عن الشمال وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلازلية امتداد وادي النيل جنوبًا وشهدت هذه المنطقة زلزال عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر شعر به سكان أسوان حتى أسيوط، ونتج عنه شقوق كبيرة في صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية في صخور الضفة الشرقية  للبحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحوث الفلكية الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الشبكة القومية للزلازل المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية هزة أرضية زلزال اليونان

مواد متعلقة

تركوا منازلهم بسبب الهزة، سكان فيصل في الشارع بعد الزلزال (فيديو)

الأكثر قراءة

نصائح عاجلة من البحوث الفلكية بعد زلزال قوي ضرب كريت واليونان وشعر به سكان مصر

زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة

تركوا منازلهم بسبب الهزة، سكان فيصل في الشارع بعد الزلزال (فيديو)

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

البحوث الفلكية تكشف سبب شعور سكان مصر بزلزال تكريت واليونان وتوجه تحذيرا للمواطنين

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كريت واليونان ويشعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية

ضبط شاب أثناء تأدية الامتحان بدلا من رمضان صبحي، والمتهم: اللاعب اداني فلوس

زلزال مصر، زلزال يصيب أهالي الإسكندرية بالرعب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

وفق القانون الجديد.. من يحق له إصدار الفتوى الشرعية ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

زلزال مصر، تعرف على أدعية الزلزال والكوارث الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية