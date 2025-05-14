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رياضة

أول رد من محامي رمضان صبحي على واقعة ضبط شاب يؤدي الامتحان بدلا من اللاعب

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

رمضان صبحي، في أول رد على واقعة ضبط شاب أثناء تأدية الامتحان داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بدلًا من اللاعب رمضان صبحي، قال أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب: "في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بأحد المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة، نود أن نوضح بصفتي محامي اللاعب بالآتي:


-.ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيًا قاطعًا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.


وأشار محامي اللاعب إلى أنه لم يتم إخطارهم بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه.


كما أكد محامي اللاعب أن رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث قسم أبو النمرس، مفاده حضور وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بدائرة القسم، وبرفقته شاب يدعى "يوسف م"، يبلغ من العمر 22 عامًا، وأبلغ الأول بتضرره من الثاني لقيامه بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي.

وحرر وكيل المعهد بلاغ ضد الطالب بتهمة انتحاله صفة اللاعب ومحاولته أداء الامتحان بدلًا من اللاعب في مركز شرطة أبو النمرس، وذلك عقب اكتشافه من قبل رئيس اللجنة التي تعمل على مراقبة الامتحانات بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، أثناء مراجعة تحقيق الشخصية الطلاب الذين يردون الامتحان.

وقام على الفور وكيل المعهد بتقديم بلاغ في مركز الشرطة يفيد بالواقعة وأضاف المبلغ في محضر رسمي حرره ضد الشاب أنه أثناء مراجعة تحقيق الشخصية للطلاب قبل الامتحان من قبل مراقب لجنة الامتحانات تبين  قيام الشاب ليس من طلاب المعهد بانتحال صفة اللاعب والمقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.

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رمضان صبحي المعاهد العليا للسياحة والفنادق منطقة أبو النمرس أشرف عبد العزيز محامي اللاعب

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