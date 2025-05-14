الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالتزامن مع الزلزال، حريق هائل في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان (فيديو)

حريق محافظة الشرقية،
حريق محافظة الشرقية، فيتو

نشب حريق هائل منذ قليل في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وذلك بالتزامن مع وقوع زلزال بمصر، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

حريق هائل بمخزن خردة في الشرقية والدفع بـ3 سيارات إطفاء (صور)

حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارًا بنشوب حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان وتم الدفع بـسيارات إطفاء وسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع طارئ وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة  للعرض على النيابة العامة للتصرف.

حريق هائل في مصنع ملابس بالشرقية،فيتو
حريق هائل في مصنع ملابس بالشرقية، فيتو

إدارة الحماية المدنية: عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق هائل في مصنع ملابس بالشرقية،فيتو
حريق هائل في مصنع ملابس بالشرقية،فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق هائل في مصنع ملابس بالشرقية،فيتو
حريق هائل في مصنع ملابس بالشرقية، فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

سجلت الشبكة القومية للزلازل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 1:51 صباحًا هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 631 كيلومترًا شمال رشيد وبعمق 76 كم.

الهزة تقع في خط طول 27.0 شرقًا و35.12 شمالًا، وورد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أي خسائر في الممتلكات والأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مصنع العاشر من رمضان حرائق محافظة الشرقية أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث محافظات مصر

مواد متعلقة

بعد مصر، 3 دول عربية شعرت بزلزال كريت واليونان

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

البحوث الفلكية تكشف سبب شعور سكان مصر بزلزال كريت واليونان وتوجه تحذيرا للمواطنين

تركوا منازلهم بسبب الهزة، سكان فيصل في الشارع بعد الزلزال (فيديو)

شهروا بيه، تامر حسني يحرر محضرا رسميا ضد شركة دعاية وإعلان بالشيخ زايد

مصطفى الفقي يكشف تداعيات زيارة ترامب للسعودية على مستقبل المملكة

مكتب زيلينسكي: غياب بوتين عن تركيا يقوض جدية روسيا ويستدعي عقوبات جديدة

فوائد الحلبة للمرضعات ومرضى السكري وضغط الدم

الأكثر قراءة

زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة

نصائح عاجلة من البحوث الفلكية بعد زلزال قوي ضرب كريت واليونان وشعر به سكان مصر

تركوا منازلهم بسبب الهزة، سكان فيصل في الشارع بعد الزلزال (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف سبب شعور سكان مصر بزلزال كريت واليونان وتوجه تحذيرا للمواطنين

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال كريت الذي شعر به سكان مصر ومدى حدوث تسونامي

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب كريت واليونان ويشعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية

بالتزامن مع الزلزال، حريق هائل في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

وفق القانون الجديد.. من يحق له إصدار الفتوى الشرعية ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

زلزال مصر، تعرف على أدعية الزلزال والكوارث الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية